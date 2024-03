12 Mar 2024, 18:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Milan, Juve e non solo: anche l’Internazionale è entrata in modo #ufficiale nella corsa all’attaccante olandese, costretto a rinunciare alla chiamata della propria nazionale per #indisponibilità Joshua “l’Incantatore Olandese” Zirkzee è uno dei veri e propri fiori all’occhiello di questa Serie A. Il ragazzo scuola Bayern Monaco, club che in estate ha la possibilità di tornare a mettere le … Leggi tutto

