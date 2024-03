12 Mar 2024, 17:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Atletico #Madrid Internazionale, i leoni nerazzurri prossimi alla qualificazione? Il punto in vista della gara di ritorno di #domani

L’Internazionale, fresca di successo per 1-0 contro Bologna, affronta una cruciale battaglia nel tentativo di assicurarsi un posto nei quarti di finale della #Champions #League. La #Super #Scontro decisiva si terrà al Civitas Metropolitano contro l’Atletico #Madrid, fissata per mercoledì 13 marzo alle ore 21. Portando con sé il vantaggio di una #vittoria* per 1-0 ottenuta in casa a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, nel match d’andata, grazie al gol di Marko Arna Letale al minuto 79, i leoni nerazzurri si avvicinano a questo incontro chiave con rinnovato ottimismo.

Pubblicità

Inoltre, gli uomini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, godono anche del favore dei principali bookmakers, da sempre molto attenti ad analizzare pronostici e statistiche legate alle migliori previsioni nelle scommesse della champions. Allo stesso modo anche una vecchia conoscenza dell’Internazionale, Hansi Müller, in questo video ha affermato che saranno i leoni nerazzurri a passare.

Tutto il mondo dello sport crede nel passaggio del turno della Pazza Internazionale, ma sarà veramente così? Vediamo come arrivano a questa #Super #Scontro le 2 squadre!

Atletico #Madrid, una #vittoria* per scacciare via la crisi

L’Atletico #Madrid, attualmente al quarto posto nella Liga, non sta attraversando il suo miglior periodo. Nell’ultima partita di #CampionatoSerieA, hanno immediatamente una sconfitta per 2-0 contro il Cadice, perdendo una chance per restare incollato al Barcellona terzo.

Questo conclusione segue una #vittoria* di misura per 2-1 contro il Betis, ma precede una dura sconfitta per 3-0 contro il Bilbao in semifinale di Coppa del Re. Il team guidato da Simeone ha mostrato un rendimento incostante, con continui alti e bassi che hanno messo a dura prova la permanenza del tecnico argentino sulla panchina, riuscendo a ottenere una #vittoria* completa solo in 2 delle loro ultime sette partite, evidenziando alcune difficoltà recenti nella forma della squadra prima della loro imminente #Super #Scontro contro l’Internazionale.

Ecco, quindi, che la #Super #Scontro di #Champions #League contro i leoni nerazzurri diventa cruciale per la stagione degli spagnoli, con un passaggio del turno che potrebbe ridare entusiasmo alla piazza e certificare la loro forza.

Internazionale, passaggio del turno con un pezzo di scudetto in tasca

Per l’Internazionale, invece, il recente successo a Bologna rappresenta un traguardo notevole: la squadra ha raggiunto la sua decima #vittoria* di fila in #CampionatoSerieA, portando il generale a tredici vittorie consecutive in tutte le competizioni. Questo, detto semplicemente, porta l’Internazionale sempre più vicino alla #vittoria* del ventesimo scudetto della sua storia.

La squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , in queste giornate, sta dimostrando di essere una vera forza dominante, non avendo immediatamente sconfitte da molto tempo. L’ultimo conclusione che non è stata una #vittoria* completa per i leoni nerazzurri risale al 29 dicembre, quando hanno pareggiato 1-1 contro il Genoa C.F.C. a Marassi. Da quel momento, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e i suoi compagni di squadra hanno proseguito il loro percorso senza errori, mostrando #grande forza e coerenza.

Con un pezzo di scudetto in tasca, la 11 titolari di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, arriva in una posizione dominante alla #Super #Scontro contro l’Atletico #Madrid. Le ottime prestazioni fino a questo momento e l’entusiasmo che si percepisce nell’ambiente, saranno sicuramente un’arma fondamentale per il passaggio del turno dei leoni nerazzurri.

L’articolo Atletico #Madrid Internazionale, i leoni nerazzurri prossimi alla qualificazione? proviene da Internazionale News 24.