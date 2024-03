12 Mar 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alla vigilia di Atletico #Madrid-Internazionale, Diego Simeone ha parlato in #Dichiarazioni alla Stampa del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League, soffermandosi anche sulle #circostanze del rientrante Antoine “le Petit Diable” Griezmann.

Questi alcuni estratti delle sue parole raccolti da Tutto#mercatoWeb:

SQUADRA FAVORITA – “Ogni giorno le opinioni cambiano e derivano da quello che si vede, non possiamo negarle. Le parole servono poco, #domani abbiamo una partita importante, contro una delle migliori squadre d’Europa”.

MOMENTO ATLETICO – “Ho le idee molto chiare, capisco cosa ci sta succedendo: fino alla partita col Siviglia è stata una stagione molto molto buona, siamo in corsa in Copa del Rey e in #Champions #League, abbiamo perso in difficile #TRASFERTA 1-0 contro una delle squadre più forti d’Europa. Negli ultimi venti giorni la squadra non ha mantenuto il livello che stava mantenendo prima e il calcio non perdona. Evidentemente vogliamo crescere, a partire da #domani”.

RIMONTA – “Non c’è molto da dire, confido al 100 per cento nei miei giocatori e nella mia squadra. So che sarà una #grande partita”.

LAUTARO – “È un ragazzo straordinario, l’ha dimostrato nell’Argentina e anche nell’Internazionale. Gioca un calcio che favorisce il suo stile di gioco ed è uno degli attaccanti più forti d’Europa”.

GRIEZMANN – “Lo vedo come gli altri compagni, ovviamente il suo rientro in squadra mi dà più soluzioni e possibilità, a livello tattico e anche durante la partita. Chiediamo che faccia la partita che sa fare”.

In merito al francese, il Cholo ha aggiunto dopo la #Dichiarazioni alla Stampa ai microfoni di Sky Sport: “Sta bene, partirà dall’inizio e speriamo possa darci quello che ci ha sempre dato”.