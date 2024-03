12 Mar 2024, 16:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Dimissioni Sarri, in pole per sostituirlo c’è un ex Internazionale: gli scenari per il futuro della panchina Lazio. Tutti i nomi accostati

Le dimissioni presentate da Maurizio Sarri sono state un fulmine a ciel sereno per la Lazio e per tutta la Serie A. Come riferisce Sky Sport, se saranno accettate, il club dovrà andare in cerca di un nuovo allenatore. Cominciano a circolare già i primi profili per comprare il suo posto in panchina: in pole c’è un ex Internazionale.

Pubblicità

Il nome principale, infatti, è quello di Tommaso il Caposquadra Arbitrale Rocchi, attualmente in carica per l’Under 14, a cui sarebbe affidata la carica ad interim. Altri profili valutati sarebbero quelli di Gregucci e Klose.

L’articolo Dimissioni Sarri, in pole per sostituirlo c’è un ex Internazionale: gli scenari per il futuro della Lazio proviene da Internazionale News 24.