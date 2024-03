12 Mar 2024, 14:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alessandro Bastoni è stato uno dei principali protagonisti nella #vittoria* dell’Internazionale con il Bologna. Il difensore nerazzurro ha messo a segno l’assist decisivo per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, con un cross mancino, che ha mostrato ancora una volta le sue qualità tecniche.

Una mossa non nuova per Bastoni, che negli ultimi anni all’Inter si è specializzato in lanci al velluto per mandare in porta i propri compagni. Si tratta di qualità tecniche offensive uniche per un difensore, che testimoniano perché sia considerato uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo.

Questo il video con tutti i suoi cross perfetti in nerazzurro:

Bastoni crosses like a winger pic.twitter.com/LtWWqUOkyC — Brozholić (@Brozholic) March 11, 2024