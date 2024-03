12 Mar 2024, 14:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Stefano Capozzucca, DS della Ternana, ha difeso Max Allegri dalle tante critiche citando anche l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : le dichiarazioni

Internazionalevistato da Tuttosport, Stefano Capozzucca ha dichiarato:

PAROLE – «Quando dicono che la Juve deve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune, perché siamo abituati a vederla in cima. Quest’anno però l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani. La Juventus ha sempre avuto grandi giocatori di rilievo internazionale che ora mancano. Non vedo fuoriclasse in questa rosa. La Juve ha fatto un bel #colpo a sorpresa con Giuntoli: sa lui cosa fare, ma vorrei farvi io una domanda. Quanti bianconeri zebrati sarebbero titolari nell’Internazionale? Direi pochi, ma lascio ai lettori la risposta. L’essere stati quasi al livello dell’Internazionale per mesi sottolinea il lavoro di Allegri. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juve non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati».

L’articolo Capozzuca difende Allegri e cita l’Internazionale: «Quanti calciatori della Juve sarebbero titolari nella squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ?» proviene da Internazionale News 24.