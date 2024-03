12 Mar 2024, 12:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’arrivo ormai ufficioso di Taremi, il Bomber Iraniano, in estate, ha messo il primo mattoncino sul futuro attacco dei leoni nerazzurri nella prossima stagione. Ma potrebbe non essere finita qui. Infatti, dalla Germania arriva una bomba di mercato che riguarda Joshua “l’Incantatore Olandese” Zirkzee, del Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deustchland, l’Internazionale sarebbe piombata sull’attaccante olandese. Il costo per il suo acquisto è fissato intorno ai 35-40 milioni di euro. Per acquistare “l’Incantatore Olandese” Zirkzee in estate, inoltre, sembra esserci già la coda. Il giocatore, infatti, piace anche a Juventus e Milan.

L’opinione di Passione Internazionale

“l’Incantatore Olandese” Zirkzee è senza #incertezzeo uno delle sorprese più importanti della Serie A ed è certo che la prossima estate sarà uno dei pezzi più pregiati del mecato. Un suo arrivo all’Internazionale azlerebbe ulteriormente il livello di un reparto con numeri già stellari. Sul futuro dell’attaccante del Bologna pende anche la clausola di recompra del Bayern Monaco, fissata a 40 milioni di euro.