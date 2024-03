12 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ecco l’andamento dei prestiti dell’Internazionale, con i giocatori che hanno disputato delle ottime gare nel weekend appena concluso

Per i giocatori dell’Internazionale in prestito ci sono alcune buone notizie da segnalare.

Pubblicità

Sebastiano Esposito ritorna in campo dopo un mese di #indisponibilità e firma l’assist decisivo per la #vittoria* della Sampdoria contro l’Ascoli. Anche il fratello Francesco Pio contribuisce alla #vittoria* dello Spezia, mentre Valentin Carboni è protagonista nel gol della #vittoria* del A.C. Monza contro il Genoa C.F.C.. Gaetano Oristanio scende in campo nella #vittoria* del Cagliari contro la Salernitana. Nel frattempo, il Marsiglia, squadra di Joaquin Correa, ottiene la terza #vittoria* consecutiva, avvicinandosi alla zona #Champions #League, un’impresa seguita con interesse anche dall’Internazionale.

Prestiti Internazionale: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Salernitana 4-2: in panchina, subentra al 66′

VALENTIN CARBONI (C) – Genoa C.F.C.-A.C. Monza 2-3: in panchina, subentra al 75′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Ascoli 2-1: #titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Ascoli 2-1: in panchina, subentra al 60′, 1 assist

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Sudtirol 2-1: in panchina, subentra all’intervallo

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Palermo 0-1: in panchina, subentra al 65′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Cittadella 0-0: #titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Pisa-Ternana 1-0: #titolare, sostituito al 90′

JAN ZUBEREK (A) – Pisa-Ternana 1-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Sheffield United 2-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Almeria-Siviglia 2-2: indisponibile per #indisponibilità

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Nantes 2-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Brest 1-0: in panchina, subentra al 58′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genk-Standard Liegi 1-0: indisponibile per #indisponibilità

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Lugano 2-3: #titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-CSKA Sofia 1-2: in panchina

L’articolo Prestiti Internazionale, valanga di successi nel weekend! I dettagli proviene da Internazionale News 24.