12 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bet365 offre le quote dell’Internazionale per la #vittoria* della #Champions #League 2023/2024, proponendo la #classifica completa

Secondo l’allibratore inglese Bet365, le chance dell’Internazionale di vinere la #Champions #League e sollevare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie non sono altissime.

I favoriti per la #vittoria* finale restano i campioni in carica del Manchester City, seguiti dal Real #Madrid e dall’Arsenal. Tuttavia, l’Internazionale è tra le squadre considerate candidate al successo, appena sotto al podio, con una possibilità di #vittoria* stimata intorno a 10 volte la posta.

Per raggiungere questo obiettivo, però, l’Internazionale deve superare l’Atletico #Madrid nei quarti di finale, mantenendo il vantaggio ottenuto nella partita d’andata.

L’ultima #vittoria* dell’Internazionale in #Champions #League risale al 2010, sotto la guida di José Mourinho, e ora la squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, cerca di replicare quel successo. Un possibile scenario di finale contro il Manchester City a Wembley potrebbe fruttare un ritorno sulla puntata di circa 9 volte. L’Internazionale ha guadagnato la fiducia degli esperti, ma molto dipenderà dai sorteggi dei prossimi turni.

Altre squadre con le stesse quote dei leoni nerazzurri sono il Bayern Monaco e il PSG, mentre il Barcellona e il Borussia Dortmund sono visti come meno probabili contendenti. In definitiva, la corsa dell’Internazionale alla #vittoria* dipenderà da come gestirà gli incontri futuri e dalla sua capacità di mantenere le prestazioni di alto livello.

L’articolo Internazionale e #Champions, le quote dei bookies per alzare la Coppa: la #classifica proviene da Internazionale News 24.