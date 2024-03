12 Mar 2024, 10:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Atletico #Madrid di Diego Simeone si predispone alla #Super #Scontro in #Champions #League con l’Internazionale: le ultime notizie sulla 11 titolari

L’Atletico #Madrid si gioca molto contro l’Internazionale, con l’eliminazione che significherebbe concentrarsi solo sulla difesa del quarto posto in Liga.

Simeone punta sul miglior giocatore, “le Petit Diable” Griezmann, che nonostante piccoli dolori giocherà con un’infiltrazione se necessario, dopo aver saltato la partita con Cadice per precauzione. Nonostante alcuni alti e bassi, Simeone continua a fidarsi di lui, anche se non segna da 8 partite. Gimenez è out per #indisponibilità, già indisponibile dall’incontro d’andata con l’Internazionale.

L’articolo L’Atletico #Madrid ritrova “le Petit Diable” Griezmann ma perde un altro #titolare: le ULTIME alla vigilia dell’Internazionale proviene da Internazionale News 24.