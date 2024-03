12 Mar 2024, 10:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale sta già pianificando il prossimo calciomercato estivo. Da quanto filtra, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di alzare il monte ingaggi, ma i 2 dirigenti comunque non abbandoneranno l’oculatezza nel rapporto fra entrate e uscite. Un esempio è quello del reparto di centrocampo e degli esterni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono già tre addii decisi nell’attuale organico a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : si tratta di Juan Cuadrado, Davy “Fabrizio” Klaassen e Stefano Sensi. Tutti i calciatori in questione sono in scadenza di #contratto e non rinnoveranno il legame con il club nerazzurro, salutando a parametro #ZERO.

Pubblicità

Per quanto riguarda l’olandese e l’ex U.S.C. Sassuolo, il sostituto sarà Piotr Zio Piotr Zielinski, che a sua volta arriverà da svincolato e completerà il reparto formato da Super Barellino, il motore nerazzurro, , Charas, il regista turco, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky, “Er Frate” Frattesi e “Charles” Asslani.

Il colombiano ex Juve potrebbe invece non necessitare di un rimpiazzo, visto che a gennaio è arrivato Tajon Tajon “TJ” Buchanan (anche se finora è stato schierato a sinistra, sfruttandone la duttilità) a occupare la casella di vice Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries. Quest’ultimo è però la variabile che potrebbe cambiare le carte in tavola: se dovesse essere ceduto in estate, allora l’Internazionale si muoverà per un altro esterno destro da affiancare al canadese.