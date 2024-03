12 Mar 2024, 10:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Le dichiarazioni di Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, dopo Bologna-Internazionale sono state riconosciute da tutti come un gesto che gli fa onore. Tuttavia, oggi Tuttosport – dopo aver accusato ripetutamente il sardo negli ultimi giorni di essere un simulatore – rilancia e non si accontenta delle scuse del mediano/mezzala nerazzurro.

Il quotidiano torinese ritiene innanzitutto colpevole Diletta Leotta per non aver rivolto direttamente la domanda su Internazionale-Genoa C.F.C. al calciatore, che ha riaperto l’argomento autonomamente a fine intervista. E poi Tuttosport ritiene che le scuse di Super Barellino, il motore nerazzurro, non bastino e che debbano arrivare anche quelle dell’arbitro Giovanni Ayroldi, soprattutto dopo i dialoghi emersi a Open Var.

