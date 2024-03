12 Mar 2024, 10:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Per il match di #domani tra Atletico #Madrid e Internazionale, le probabili formazioni sono quasi fatte, con Inzaghi, il Demone Nerazzurro, che ha un solo #incertezzeo

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, perderà 2 importanti opzioni dalla panchina per la partita al Metropolitano tra l’Atletico #Madrid e la sua Internazionale, che si prevede intensa.

A Bologna ha risparmiato Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , optando per Denzel “DoubleD” Dumfries dopo l’intervallo e spostando Teo “D’Artagnan” Darmian a sinistra. Contro l’Atletico, Teo “D’Artagnan” Darmian torna a destra, con un vantaggio su Denzel “DoubleD” Dumfries (questo l’unico ballottaggio ancora aperto per il tecnico piacentino). La 11 titolari prevede Pavard, “SuperAce” Acerbi e Bastoni davanti a Sommer “Time”, con Super Barellino, il motore nerazzurro, , Charas, il regista turco, e l’Armeno che corre come un treno Mhyky granitici a centrocampo e Big Marcùs Thuram e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, certificati in attacco.

