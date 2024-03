12 Mar 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale per la prossima stagione avrà un monte ingaggi molto più alto grazie agli incassi: ecco tutte le cifre in gioco

L’Internazionale aumenta gli ingaggi per la prossima stagione (da 119 a 132,2 milioni lordi) per predisponersi alla #Champions allargata e al Mondiale per club negli USA nel giugno 2025. Nonostante il settlement agreement con l’UEFA che richiede un equilibrio tra ricavi e costi, l’Internazionale può spendere di più grazie alle crescenti entrate sportive (50 milioni dal Mondiale) e commerciali (sponsor, incluso Paramount+). La necessità di una #grande rosa e le prospettive di guadagno supportano l’incremento degli investimenti.

Dopo aver ridotto il monte ingaggi di circa venti milioni grazie alle cessioni dell’estate scorsa, l’Internazionale ora sta invertendo la tendenza con giudizio. Ipotesi di prolungamento come per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, (da 6,2 a 8 milioni annui) e Super Barellino, il motore nerazzurro, (da 5 a 6,5 milioni netti) comportano un aumento di circa 3,6 milioni a stagione ciascuno. L’upgrade di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, (da 2,2 a 4 milioni netti) aggiunge altri 3,6 milioni. Con l’arrivo di Zio Piotr Zielinski (4,5 milioni netti) e Taremi, il Bomber Iraniano, (3 milioni netti), il monte salariale cresce ulteriormente. La gestione considera anche l’eventuale permanenza di Maravilla Sanchez (2,8 milioni netti). La #tattica contempla diverse opzioni per bilanciare le spese, tra cui il possibile impiego del giovane Carboni di ritorno dal prestito a A.C. Monza.

Supponendo che la rosa non perda giocatori chiave, le partenze di Cuadrado (5 milioni lordi), “Fabrizio” Klaassen (3) e Sensi (4), in scadenza, avrebbero un impatto. L’incerto futuro di Denzel “DoubleD” Dumfries, attualmente pagato 2,5 milioni, richiede una decisione entro l’estate per evitare perdite.

