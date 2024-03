12 Mar 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In vista del match di #Champions #League di #domani 13 marzo tra Atletico #Madrid e Internazionale, sono 4 i punti di forza degli spagnoli

Nonostante l’Atletico #Madrid abbia optato per un gioco più raffinato, affrontare una squadra guidata da Simeone richiede per l’Internazionale soprattutto di eguagliare l’intensità agonistica dei suoi giocatori.

Simeone, come si legge sull’edizione giornaliera della Gazzetta, schiera giocatori con #grande esperienza tattica, come De Paul (Argentina) e “le Petit Diable” Griezmann (Francia), insieme a Samuel Lino dal Brasile e 2 attaccanti, Morata e “le Petit Diable” Griezmann, che hanno già segnato 5 gol ciascuno in questa #Champions, uno in meno dei capocannonieri Mbappé e Kane. Nonostante la loro maestria, ci si deve aspettare una tipica battaglia di nervi e intensità nel classico stile di Simeone, combattuta sul terreno di gioco con la giusta dose di rudezza e alimentata dal tifo intimidatorio del Civitas Metropolitano.

