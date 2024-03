12 Mar 2024, 07:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sirene inglesi in arrivo per il forte difensore centrale dei leoni nerazzurri, autore di un’altra soddisfacente prova offerta nell’ultimo turno di #CampionatoSerieA contro il Bologna Quello realizzato lo scorso weekend contro la 11 titolari di l’allenatore ex-Inter Thiago Motta ha significato il primo assist stagionale per Alessandro Bastoni, pedina che oltre a dimostrarsi un ottimo centrale di difesa sta … Leggi tutto

Il post Nuovo allenatore e #colpo a sorpresa Bastoni: l’offerta per l’Internazionale è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.