11 Mar 2024

Gli infortuni di Arna Letale e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto hanno fatto masticare amaro Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dopo Bologna-Internazionale di sabato

Preoccupano le #circostanze di Arna Letale e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto dopo gli infortuni riportati in Bologna-Internazionale di sabato scorso. Secondo la Gazzetta dello Sport l’austriaco avrebbe un risentimento ai flessori della coscia destra mentre l’esterno ha riportato un affaticamento al polpaccio destro.

Nella giornata di ieri entrambi non hanno intravisto significativi miglioramenti, motivo per cui procederanno oggi con gli accertamenti strumentali. In caso di lesioni il loro rientro sarà comunque successivo alla sosta di fine marzo.

