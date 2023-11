Ultimissime Fc Internazionale LIVE: Denzel Dumfries recupera per il Napoli, Bastoni no, concorrenza per Guirassy

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra

Ultimissime Notizie Inter LIVE – 29 novembre 2023

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Guirassy

Tanti i club interessati a Guirassy dello Stoccarda, obiettivo di mercato anche dell’Inter: ecco chi altro lo vuole.

Infortunio Dumfries, l’olandese è recuperato per Napoli Inter

Inzaghi può sorridere per il recupero di Denzel Dumfries: l’esterno ci sarà in Napoli Inter.

Napoli Inter, Bastoni non ce la fa: le sue condizioni

Alessandro Bastoni con ogni probabilità salterà Napoli Inter: le ultime sulle sue condizioni.

Calendario pieno per l’Inter a dicembre

Tanti impegni in vista per l’Inter a dicembre

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Youth League Benfica-Inter 1-1: discorso qualificazioni rimandato

Ecco la cronaca live del match della Youth League tra Benfica e Inter Primavera nella quinta giornata del gruppo D: seguila con noi

Benfica-Inter, tre giocatori ko per Schmidt! I dettagli su chi salterà il match

Il confronto di questa sera tra Benfica e Inter vedrà tre giocatori del club portoghese assenti in campo: ecco di chi si tratta

Mkhitaryan Inter, operazione rinnovo in dirittura d’arrivo: c’è la data

Il rinnovo di contratto di Mkhitaryan con l’Inter è ormai cosa fatta: qui i dettagli e la possibile data per la definitiva stretta di mano.

Benfica Inter, un solo dubbio di formazione per Inzaghi: i dettagli

Simone Inzaghi studia la formazione per Benfica Inter di stasera: un solo dubbio per il tecnico nerazzurro.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

Benfica Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

La conferenza stampa di Simone Inzaghi pre Benfica Inter

Benfica Inter, la conferenza stampa di Carlos Augusto La conferenza stampa di Carlos Augusto pre Benfica Inter

Audero titolare in Benfica Inter? Le ultime sulla formazione

Inzaghi pensa di schierare Emil Audero tra i pali in Benfica Inter? Ecco cosa filtra sulla probabile formazione.

Sala sul nuovo stadio: «Inter più indietro del Milan»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan: le sue parole.

Benfica Inter, quale sarà la coppia d’attacco? L’idea di Inzaghi

L’idea di Simone Inzaghi per Benfica Inter: ecco chi dovrebbe giocare in attacco.

Zhang non si presenta in tribunale

Zhang, non si è presentato in tribunale per la causa promossa da China Construction Bank.

Zielinski, l’Inter ci prova

Il centrocampista polacco non dovrebbe rinnovare il contratto col Napoli e i nerazzurri provano l’assalto.

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI 27 NOVEMBRE

Serie A, la classifica aggiornata dopo i posticipi

L’Inter sempre in vetta, il Bologna agguanta la Roma in Zona Europa.

Bastoni punta il Napoli: le ultime sulle condizioni del centrale

Le ultime notizie sulle condizioni del centrale difensivo dell’Inter, alle prese con un problema fisico

Benfica-Inter, dove vedere il match di Champions in tv e live streaming

Mercoledì 29 novembre l’Inter affronterà a Lisbona il Benfica: ecco dove sarà possibile vedere la partita in tv e live streaming

Inter, gli aggiornamenti su Sanchez e Pavard: ci sono novità!

L’Inter si prepara alla trasferta di Champions League col Benfica: ecco gli aggiornamenti da Appiano Gentile su Sanchez e Pavard

Benfica-Inter, il calendario delle attività della vigilia

Il 29 novembre l’Inter giocherà contro il Benfica in Champions League: ecco il calendario delle attività della vigilia

Benfica Inter, designato l’arbitro del match di Champions League

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Champions League nel quale si sfideranno Benfica ed Inter

Juve Inter, niente doccia per i giocatori nerazzurri. Ecco perché

Juve Inter senza doccia per i giocatori nerazzurri. Ecco perché

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 26 NOVEMBRE

Juve Inter, la conferenza stampa postpartita di Inzaghi

Al termine di Juve Inter, Simone Inzaghi è intervenuto così in conferenza stampa: le sue parole.

Juve Inter finisce sull’1 ad 1: ecco com’è andata

L’attesissimo match tra Juve ed Inter è terminato sull’1 ad 1: il riassunto del match.

Verso Juve-Inter, i convocati UFFICIALI di Allegri: ci sono Locatelli e Alex Sandro!

Ecco la lista di giocatori della Juve convocati da Max Allegri per la sfida infuocata di oggi 26 novembre con l’Inter

Handanovic, ecco il futuro dell’ex portiere e capitano interista

Ecco quale sarà il Handanovic ex portiere dell’Inter

LE ULTIMISSIME DI SABATO 25 NOVEMBRE

Mkhitaryan, rinnovo ormai alle porte con l’Inter: sarà biennale!

Henrikh Mkhitaryan sta disputando una stagione incredibile con l’Inter, tanto che sta per arrivare il rinnovo biennale: i dettagli

L’Inter Women di Guarino si aggiudica il derby contro il Milan

Vittoria per l’Inter Femminile di Rita Guarino contro il Milan: ecco com’è andata.

La conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Juve Inter

Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Juve Inter

Simone Inzaghi alla vigilia di Juve Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Cuadrado recupera per Juventus-Inter? Oggi la risposta definitiva

Riuscirà a recuperare Cuadrado in vista di Juventus Inter?

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Inter, il bilancio trimestrale fa respirare le casse: +56%

Il bilancio dell’Inter nell’arco trimestrale

Handanovic: «Sono osservatore all’Inter. Voglio allenare in futuro»

Le dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter Handanovic su quello che è sarà il suo futuro all’interno del mondo calcistico

Conte: «All’Inter è stata importante la psicologa»

Le parole dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte su quello che è stato il suo passato nerazzurro in termini di psicologia

UFFICIALE – Marotta rinnova con l’Inter fino al 2027

Beppe Marotta ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 2027: un segno di progettualità a lungo termine

Inter, per la Juve scalpitano anche Frattesi e Asllani: chance per loro?

L’Inter verso la Juve deve fare i conti con la coperta corta in difesa e attacco, ma a centrocampo il ventaglio di scelte è ampio: le ultime verso il match

Giornata decisiva per Cuadrado: la convocazione per Juve-Inter passa da qui

Oggi ad Appiano Inzaghi ritroverà tutta la rosa dell’Inter, a 48 ore dal match contro la Juve: Cuadrado avrà il verdetto sulla convocazione

Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? Lavoriamo per un accordo positivo»

Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito con l’Inter nel corso di una intervista a Tuttosport

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Colpani Inter, Marotta ha fissato un incontro col Monza: i dettagli

L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è mosso per il talento del Monza Andrea Colpani, seguito con interesse dai nerazzurri

Inter, Ben Yedder a gennaio? Dal Monaco certi di una cosa

Si accende il calciomercato dell’Inter, dopo i rumors degli scorsi giorni circa il possibile arrivo di Ben Yedder dal Monaco fanno chiarezza

Zanetti esalta Lautaro: «Può essere il dopo Messi in Argentina, si sta confermando leader»

Zanetti esalta Lautaro: «Può essere il dopo Messi in Argentina, si sta confermando» Le parole dell’ex capitano

Juventus Inter, le ultime sulle condizioni di Dimarco

Le condizioni dell’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco in vista della gara esterna contro la Juventus domenica sera

Verso Juve-Inter, Altobelli: «Una delle due vincerà il campionato»

Il doppio ex di Juve e Inter Alessandro Altobelli ha detto la sua sul confronto del 26 novembre tra le squadre, che infiammerà la classifica

Inter, pochi dubbi per Inzaghi: la probabile formazione anti-Juve

Simone Inzaghi non ha molti dubbi sulla formazione da schierare contro la Juventus: la probabile dell’Inter

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Lautaro Martinez, rientro anticipato ad Appiano Gentile? La data

Ecco quando rientrerà l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

L’Inter e il dato con la Juventus

L’Allianz Stadium è un fortino per la Juventus, ecco cosa può fare l’Inter

Le scelte di Inzaghi con la Juventus

Simone Inzaghi si affida a due sue certezze contro i bainconeri, svelate le scelte del tecnico

Bastoni salta la gara contro la Juventus, ma non solo

Bastoni in dubbio anche per la partita contro il Napoli, le ultime

Marotta suona la carica: le parole sull’Inter, San Siro e l’obiettivo scudetto

Le parole di Beppe Marotta tra mercato, futuro Inter e Scudetto.

Le scelte di Inzaghi verso la Juventus

Juventus-Inter probabili formazioni, Inzaghi rivoluzione in difesa.

L’esito degli esami di Bastoni

Ufficiale l’esito degli esami di Bastoni, quando torna il nerazzurro.

I conti dell’Inter nel post Conte

I numeri economici dei nerazzurri negli ultimi anni.

Gli interisti volano in Nazionale

Prestazioni solide dei nerazzurri con l’Italia

Italia, il messaggio di Acerbi

Il centrale, tra i migliori degli azzurri, ha esultato sui social.

Italia, Frattesi dopo la gara contro l’Ucraina

Il centrocampista dell’Inter ha commentato la qualificazione.

Ucraina Italia, Acerbi: «Per noi è come una finale»

Le parole di Francesco Acerbi prima di Ucraina Italia.

Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter ci crede per altri 2 anni: lo scenario

Henrikh Mkhitaryan è uno dei giocatori dell’Inter imprescindibile per la scacchiera inzaghiana: per lui pronto un rinnovo biennale

Calciomercato Inter, Cuadrado non convince? Scelto il sostituto ideale

L’incognita sulle condizioni fisiche di Juan Cuadrado è un tema che riflette anche sul calciomercato dell’Inter: individuato il sostituto

Infortunati, oggi sia Calhanoglu che Bastoni ad Appiano Gentile: le ultime sul loro recupero

Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni saranno oggi ad Appiano Gentile: queste le ultime sulle loro condizioni.

Cuadrado, ecco come procede il suo recupero dall’infortunio: ce la fa per Juve Inter?

Juan Cuadrado corre verso il recupero dall’infortunio: il colombiano vuole esserci per Juve Inter.

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 19 NOVEMBRE

Calciomercato Inter, fatta l’offerta a Djalò! I dettagli

L’Inter si è mossa per ingaggiare il difensore del Lille Djalò, già seguito da tempo da Ausilio e molto apprezzato in casa nerazzurra

Barella: «Jorginho va solo ringraziato per quello che ha fatto»

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match tra Ucraina e Italia

Zanetti e il ricordo toccante sulla madre: «Era la finale di Coppa Italia»

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha raccontato del suo arrivo tra le fila nerazzurre, ripercorrendo tappe significative

Juventus-Inter Women 5-0 : troppa Juve per le ragazze di Guarino

Appuntamento della 8^ giornata di Serie A femminile, col match tra Juventus Women Inter Women : ecco la live della partita

Inter, Thuram: «Sono in fiducia. Ecco cosa mi dice Deschamps»

Le dichiarazioni dell’attaccante della Francia Thuram vista l’ultima partita vinta ben 14-0. Ecco le parole del giocatore dell’Inter

Barella: «Spero di fare molte presenze con la Nazionale»

Le parole del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Barella commentando le 50 presenze conquistate con la maglia azzurra

Infortunio Bastoni: terapie, nuovi esami e tempi di recupero

Rischia di non farcela Alessandro Bastoni per Juve Inter: le ultime sul suo infortunio.

Infortunio Cuadrado: i colombiano spera nel recupero per Juve Inter

Le ultime sulle condizioni di Juan Cuadrado: il colombiano corre verso il recupero per Juve Inter.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 18 NOVEMBRE

Emergenza difesa in casa Inter

I nerazzurri a ranghi ridotti in difesa: due Primavera convocati con la Juventus?

Calciomercato Inter, 4 nomi a parametro zero per i nerazzurri: i dettagli

L’Inter pensa a 4 obiettivi da prendere a parametro zero: questi tutti i nomi.

Darmian verso il rinnovo: l’Inter ha già deciso

L’Inter vuole premiare Darmian con il rinnovo: il difensore si è messo in mostra anche in Nazionale.

Dimarco tra Nazionale e gol in Inter-Frosinone: le sue parole

Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Ucraina Italia, tornando anche sul suo gol in Inter-Frosinone: le sue parole.

Stadio Inter a Rozzano, parla l’assessore Tancredi di Milano

L’assessore Tancredi interviene sul tema del nuovo stadio dell’Inter: le sue parole.

Verso Juve Inter, Inzaghi prepara 3 mosse

Le ultime di formazione in vista di Juve Inter: Inzaghi prepara 3 mosse.

Infortunio Bastoni, presto nuovi esami per il difensore

Arriveranno altri aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni: il difensore, infortunatosi in Nazionale, farà ulteriori accertamenti con l’Inter.

San Siro, forte scontro tra Inter e Comune di Milano

Scontro tra l’Inter e il Comune di Milano per San Siro.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Spalletti: «Tanti gol? E’ una qualità che abbiamo»

Ecco le dichiarazioni del ct dell’Italia Luciano Spalletti, a margine della vittoria conquistata nel match contro la Macedonia del Nord

Italia-Macedonia, formazioni ufficiali: Spalletti con 4 nerazzurri

Poco più di un’ora al fischio d’inizio della sfida tra Italia e Macedonia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Ecco le formazioni ufficiali del match

Inter, tre giorni di riposo concessi da Inzaghi

Un allenamento in mattinata e poi il sciogliete le righe di Simone Inzaghi ai giocatori dell’Inter rimasti ad Appiano

Le parole di Dumfries

L’esterno nerazzurro giura amore: “L’Inter è casa mia”

Infortunio Bastoni: c’è lesione per il difensore dell’Inter

Inzaghi si ritrova con la coperta corta in difesa dopo l’infortunio di Bastoni: c’è lesione per il centrale azzurro.

Zenga: «Io vicino alla panchina dell’Inter? Vi racconto»

Walter Zenga interviene su diversi temi legati all’Inter: le parole dell’ex nerazzurro.

Zilliacus annuncia: «Ho fatto un’offerta a Zhang»

Zilliacus vuole comprare l’Inter: le parole dell’imprenditore finlandese.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

Bastoni, il piano in vista di Juventus Inter. La situazione attuale

Il piano dell’Inter per compensare l’assenza di Bastoni.

Inter, Calhanoglu non convocato con la Turchia: il comunicato UFFICIALE

Calhanoglu non è stato convocato dalla Turchia: il comunicato UFFICIALE sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Infortunio Bastoni, ecco l’esito degli esami: il comunicato dell’Italia

Arrivano novità sull’infortunio subito da Alessandro Bastoni: questo l’esito degli esami effettuati dal difensore dell’Inter

Thuram si racconta: primi mesi all’Inter, gol al derby, intesa con Lautaro e tanto altro

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, racconta i primi mesi in nerazzurro: le parole del francese.

Infortunio Bastoni, il difensore salta la Juve? Le ultime

Brutte notizie per l’Inter con l’infortunio di Bastoni: sembra essere più grave del previsto.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Ritorno di Hakimi all’Inter? Risponde l’agente

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha risposto così sulla possibilità di un ritorno dell’esterno marocchino all’Inter: le sue parole.

Rinnovo Lautaro, Camano non ha dubbi: «Arriveremo ad un accordo»

L’agente di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo rinnovo coi nerazzurri

Dopo Bastoni anche Calhanoglu è ko: cos’è successo

Hakan Calhanoglu ha saltato la sessione odierna d’allenamento con la Nazionale della Turchia: l’Inter deve preoccuparsi?

Inter, Bastoni SOSPENDE la sessione di allenamento con l’Italia

La sosta delle Nazionali comincia a mietere le prime vittime, con l’Inter che potrebbe dover fare i conti con l’infortunio di Bastoni

Le parole di Thuram dal ritiro della Francia

Thuram racconta la sua voglia di Francia: «Sogno diventato realtà»

Inter e Qatar Airways, ufficializzata la partnership: il comunicato

L’Inter ha ufficializzato la nuova partnership con Qatar Airways, che diventa l’Official Global Airline Partner fino al 2025/26

Mazzarri traghettatore del Napoli fino all’arrivo di Conte? Lo scenario

Walter Mazzarri ha preso il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, ma il tecnico potrebbe essere un “ripiego”: le ultime

Mkhitaryan, Juve e rinnovo: gli obiettivi dell’armeno

Mkhitaryan è uno dei pochi big rimasto ad Appiano Gentile: rinunciare alla nazionale gli ha allungato la carriera perché ha più tempo per dedicarsi al riposo e alla condizione

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 14 NOVEMBRE

Calhanoglu e il messaggio a Fagioli dopo il rinnovo

Bellissimo il commento del turco sotto al post del centrocampista bianconero.

Inter, il piano di Inzaghi su Sensi

Il centrocampista è tornato in campo contro il Frosinone.

Zanetti racconta quando è sbocciato l’amore per l’Inter

Il racconto di Javer Zanetti sul suo amore per l’Inter.

Serie A, il Napoli riaccoglie Mazzarri: l’annuncio di De Laurentiis

La Serie A si prepara ad accogliere nuovamente Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: ecco la comunicazione

Marotta: «Rinnovi? C’è ottimismo. Juve Inter sarà uno spot per il calcio»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla situazione rinnovi e si è espresso sul match contro la Juve

Inter e Nazionali, ecco quando rientreranno i nerazzurri ad Appiano

La sfida con la Juve si avvicina, ma ora c’è la sosta delle Nazionali: ecco quando i nerazzurri rientreranno ad Appiano

Cuadrado, oggetto misterioso: il colombiano può saltare anche la Juventus

Juan Cuadrado può saltare anche la Juventus, prossimo impegno dei nerazzurri il 26 novembre: lo scenario

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 13 NOVEMBRE

Marotta: «Juve-Inter? Una partita che affronteremo con calma»

Le parole di Marotta in vista di Juventus Inter.

L’Inter ha la miglior difesa della Serie A: il dato sui nerazzurri

Dopo la vittoria casalinga conquistata dall’Inter contro il Frosinone, i nerazzurri si confermano la miglior difesa della Serie A

Leggende Inter, compleanno Boninsegna: gli auguri dei nerazzurri -FOTO

Attraverso i propri social, l’Inter fa gli auguri ad una delle sue leggende più famose, Roberto Boninsegna: il messaggio

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 12 NOVEMBRE

Calhanoglu miglior marcatore turco della Serie A

Con la rete siglata nel match tra Inter e Frosinone, Hakan Calhanoglu diventa ufficialmente il miglior marcatore turco della Serie A

Dimarco a DAZN: «Meno male che è entrata. Obiettivo? Decidetelo voi»

Federico Dimarco ha parlato nel postpartita di Inter-Frosinone: ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro

Inter Frosinone, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Dopo la vittoria dei nerazzurri sui gialloblù, ecco le parole di Inzaghi in conferenza stampa

Inter Women-Pomigliano 2-1: nerazzurre sprecone ma di gran cuore

Appuntamento della 7^ giornata di Serie A femminile, col match tra Inter Women e Pomigliano: ecco la live della partita

Inzaghi stravolge l’Inter: non succederà mai più questa cosa

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha deciso di rivoluzionare la sua strategia tra Champions e campionato: ecco i cambiamenti

Sanchez protagonista del MatchDay Programme di Inter Frosinone: le parole del cileno

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter, Alexis Sanchez ha ripercorso le tappe della propria carriera: le parole del cileno nel MatchDay Programme della gara col Frosinone.

Zanetti su Lautaro e non solo: le parole del vicepresidente dell’Inter

Javier Zanetti parla di Lautaro e non solo: le parole dello storico capitano dell’Inter.

Inter Frosinone, le probabili scelte di formazione di Inzaghi

Stasera Inter-Frosinone, Inzaghi studia la formazione migliore: queste le possibili scelte.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 11 NOVEMBRE

Inter-Frosinone, debutta lo sponsor Qatar Airways: Se Paramount non rilancia…

Il match della 12^ giornata di Serie A tra Inter e Frosinone vedrà anche debuttare il nuovo sponsor Qatar Airways: i dettagli

Serie A, la classifica aggiornata alla 12^ giornata dopo Monza-Torino

Ecco come appare la classifica di Serie A dopo il pareggio nella 12^ giornata tra Monza e Torino: le nuove posizioni delle squadre

Occhi su Bruno Mendes: nome nuovo per la difesa

L’Inter nel calciomercato è sempre attenta alle occasioni a parametro zero: il nome nuovo per la difesa è quello di Bruno Mendes

Inter, primi contatti con l’agente di Lautaro per il rinnovo: c’è un piano

L’Inter ha avviato i primi contatti con l’agente di Lautaro Martinez per il prolungamento di contratto: i dettagli.

La Juve batte il Cagliari e sorpassa l’Inter in classifica

Importante successo della Juve contro il Cagliari: i bianconeri sorpassano momentaneamente l’Inter in classifica.

Inter Frosinone, torna Dumfries: le ultime sulla formazione

Simone Inzaghi si riaffida a Denzel Dumfries per Inter-Frosinone: le ultime sulle scelte di formazione.

Inter, Inzaghi vuole mandare un messaggio alla Serie A.

Il tecnico sta facendo le prove di formazione in vista del Frosinone.

Inter, confronto ad Appiano in vista della Juventus. Il retroscena

Confronto in casa Inter ad Appiano in vista della gara con la Juventus.

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 10 NOVEMBRE

Asllani titolare verso la gara contro il Frosinone

Italia, in sei dell’Inter con Spalletti: i convocati

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina: sei dell’Inter anche tra quelli chiamati

Verso Inter-Frosinone: la guida completa per i tifosi a San Siro

Ecco la guida per i tifosi che il 12 novembre assisteranno al match a San Siro tra Inter e Frosinone: tutte le informazioni

Inter, Dumfries è tornato ad allenarsi: news su Cuadrado e Pavard

Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries, Juan Cuadrado e Benjamin Pavard all’Inter: tutti i dettagli

Juve-Inter, guerra in trincea per dominare in Serie A: le statistiche

La Juve e l’Inter saranno protagoniste di un derby d’Italia più incandescente che mai il 26 novembre, dopo la sosta delle Nazionali

Lautaro sfida a distanza Haaland: il nerazzurro ha numeri migliori del norvegese

Numeri pazzeschi per Lautaro Martinez, nel suo confronto a distanza con Erling Haaland: le statistiche realizzative dell’argentino.

Inter e City, primato e record: sono le migliori in Europa

Numeri pazzeschi per Inter e Manchester City: sono prime ovunque e Zhang premia i nerazzurri con 2 milioni di euro.

Lautaro, il suo gol col Salisburgo vale 70 milioni

L’importanza del gol di Lautaro in Salisburgo-Inter: anche a livello economico.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

Inter-Frosinone: le probabili formazioni

Inter e Frosinone si sfidano domenica per il dodicesimo turno di campionato: queste le probabili formazioni.

Sponsor Inter, Qatar Airways pronto al debutto con il Frosinone: i dettagli e le cifre dell’incasso

Nuovo sponsor in arrivo per l’Inter: Qatar Airways comparirà sulle maglie dei nerazzurri dal match contro il Frosinone: tutti i dettagli e le cifre dell’accordo.

Arnautovic: «Ritornare all’Inter? Grandissima emozione, Zanetti mi ha insegnato tanto»

Arnautovic: «Ritornare all’Inter? Grandissima emozione, Zanetti mi ha insegnato tanto» Il centravanti si è raccontato

Thuram si racconta: «Mai sentito il peso del cognome, mio padre mi ha trasmesso la passione»

Thuram si racconta: «Mai sentito il peso del cognome, mio padre mi ha trasmesso la passione» Una lunga intervista per l’attaccante francese dell’Inter

Inzaghi a Inter TV: «Contento per i ragazzi. Obiettivo primo posto»

Le parole di Inzaghi ai microfoni di Inter TV

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Inzaghi, la conferenza dopo Salisburgo-Inter e la qualificazione conquistata

La conferenza stampa di Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria contro il Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di Champions

Inter, ottavi con due turni d’anticipo. L’ultima volta fu nel 2005

L’Inter contro il Salisburgo conquista gli ottavi di finale della UEFA Champions League senza problemi, collezionando un record

Ramadani e l’interesse dell’Inter: le parole

Il centrocampista del Lecce ha parlato così del suo futuro.

Inter, verso Salisburgo: Inzaghi pensa a sei cambi di formazione

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida contro gli austriaci.

Inzaghi in vista di Salisburgo-Inter di stasera: le sue parole a Prime Video

Simone Inzaghi ha parlato così in vista di Salisburgo-Inter: match di stasera valevole per il quarto turno dei gironi di Champions League.

Arnautovic in vista di Salisburgo-Inter di stasera: le sue parole a Prime Video

Marko Arnautovic ha parlato così in vista di Salisburgo-Inter: match di stasera valevole per il quarto turno dei gironi di Champions League.

LE ULTIMISSIME DI MARTEDI’ 7 NOVEMBRE

Salisburgo-Inter, la conferenza di Arnautovic alla vigilia

Marko Arnautovic affianca Simone Inzaghi nella conferenza stampa dell’Inter alla vigilia del match di Champions col Salisburgo

Salisburgo-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia

Ecco la conferenza stampa tenuta dall’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions col Salisburgo

Dumfries non si allena! A rischio per Salisburgo-Inter? La situazione

Punto interrogativo sulle condizioni di Denzel Dumfries alla vigilia di Salisburgo-Inter: l’olandese non ha preso parte alla seconda parte dell’allenamento odierno ad Appiano Gentile.

Salisburgo Inter, la conferenza stampa di Struber

L’allenatore del Salisburgo, Struber, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico.

Salisburgo-Inter, la probabile formazione scelta da Inzaghi

Salisburgo-Inter, la probabile formazione scelta da Inzaghi per il match di domani sera contro il club austriaco

Serie A femminile, silenzio assordante della FIGC dopo il ritiro del Pomigliano

La Serie A femminile è nel caos, dopo la comunicazione da parte del Pomigliano del ritiro dalla competizione: cosa succede ora?

Inter, Zilliacus: «Vogliamo fare l’offerta il prima possibile»

Le parole dell’imprenditore finlandese, interessato ad acquistare il club

LE ULTIMISSIME DI LUNEDI’ 6 NOVEMBRE

Pellegrini, elogia Lautaro Martinez

L’ex presidente dell’Inter ha parlato del capitano argentino dei nerazzurri.

Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter ha due opzioni

Filtra ottimismo sul prolungamento dell’armeno coi nerazzurri.

Dumfries e l’accordo per il rinnovo: l’idea dell’Inter

L’esterno olandese sta discutendo il prolungamento di contratto.

Inter, Zilliacus: «Zhang? Potrebbe rimanere in società»

Zhang rimarrà in società dopo la cessione? La situazione in casa Inter

Salisburgo Inter, Inzaghi rilancia Sanchez? Il piano per la Champions

Gli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset sulle probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara tra Salisburgo e Inter: torna Sanchez?

Pavard, l’esito degli esami: ecco quanto starà fuori

Pavard: ecco quanto starà fuori il difensore francese dell’Inter, uscito contro l’Atalanta

Zilliacus e l’annuncio shock: «Raccolti 2.5 miliardi, vogliamo fare un’offerta all’Inter»

L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus torna alla carica per l’acquisto dell’Inter con un annuncio incredibile

Pavard e Inter, quanto starà fuori il difensore?

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard dopo l’infortunio nel match di campionato tra Atalanta e Inter

Rinnovo Lautaro, procuratore presto in Italia: c’è un termine di paragone per l’ingaggio

Lautaro Martinez vuole rinnovare il suo contratto all’Inter, e il procuratore sarà in Italia per discutere con la società nerazzurra

LE ULTIMISSIME DI DOMENICA 5 NOVEMBRE

Pavard, domani gli esami: si teme la lussazione della rotula

Pavard, domani esami: si teme la lussazione della rotula per il difensore francese. Il punto sulle condizioni

Serie A femminile, le Inter Women scivolano al quinto posto: la classifica

Ecco la classifica della Serie A femminile aggiornata alla 6^ giornata di campionato: quinto posto per le Inter Women

Rinnovi Inter, avviati i dialoghi per il prolungamento di Barella

Nicolò Barella ha cominciato i dialoghi per il suo rinnovo di contratto con l’Inter: i dettagli della trattativa

Salisburgo Inter, il calendario della vigilia

Ecco tutti gli appuntamenti che attendono l’Inter prima della gara con il Salisburgo

Infortunio Pavard: domani gli esami strumentali, lo staff medico ha una speranza

Inter in ansia per l’infortunio di Benjamin Pavard: domani il francese effettuerà gli esami strumentali.

Verso Salisburgo Inter, 4 calciatori in pole per partire dal 1′

Le ultime di formazione verso Salisburgo Inter: le probabili scelte di Inzaghi.

Infortunio Pavard: ecco cosa filtra sui tempi di recupero

Da capire l’entità dell’infortunio di Pavard: questi gli scenari per i tempi di recupero.

LE ULTIMISSIME DI SABATO 4 NOVEMBRE

Atalanta Inter, la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi

La conferenza integrale di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria contro l’Atalanta in quel di Bergamo

Atalanta Inter, a Bergamo settore ospiti esaurito per stasera

Settore ospiti del Gewiss Stadium tutto esaurito per Atalanta Inter

LE ULTIMISSIME DI VENERDI’ 3 NOVEMBRE

Serie A, la classifica aggiornata dell’11^ giornata dopo Bologna-Lazio

Ecco come appare la classifica di Serie A alla giornata 11, dopo l’anticipo tra Bologna e Lazio e la vittoria dei rossoblù

Verso Atalanta-Inter: le probabili scelte di Inzaghi

Atalanta-Inter: la probabile formazione di Inzaghi da schierare domani contro la Dea

Calhanoglu, la svolta di Barcellona e la nuova vita da regista

Hakan Calhanoglu è il giocatore di movimento più utilizzato da Simone Inzaghi: da mezz’ala alla nuova vita da regista, ecco la trasformazione del turco

Atalanta-Inter, la lista di convocati di Gasperini: c’è una sorpresa

Ecco la lista di giocatori ai quali si affiderà Gian Piero Gasperini per il match dell’11^ di Serie A contro l’Inter

Inzaghi a InterTV: «Con l’Atalanta ci saranno momenti di sofferenza»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato del match di domani 4 novembre contro l’Atalanta e di che gara si aspetta

Inter, Marotta: «Stadio, mercato, Lukaku e Zhang. La situazione»

La premiazione dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta durante la 40esima edizione di Sport Movies & TV

Serie A, Inzaghi premiato come allenatore del mese di ottobre

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha vinto il premio dell’allenatore del mese di ottobre dopo gli ultimi risultati conquistati

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Samardzic: lo scenario

Un incredibile scenario di calciomercato vede l’Inter nuovamente interessata a Lazard Samardzic: i dettagli del nuovo interesse dei nerazzurri per il centrocampista.

Buone notizie da Appiano Gentile: ecco come procede il recupero di Arnautovic

Marko Arnautovic sempre più vicino al rientro: le ultime sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter.

LE ULTIMISSIME DI GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE

L’INTEResse per il gol: maschile e femminile uniti dalla lettera M

Il segno del destino tra l’Inter Women e la prima squadra: da Thuram a Cambiaghi.

Biglietti Inter Real Sociedad, dove prendere i ticket. I dettagli

Ecco tutte le informazioni riguardanti i biglietti per Inter Real Sociedad.

Handanovic torna all’Inter: da giugno sarà definito il suo ruolo

L’ex capitano dell’Inter Samir Handanovic prepara il ritorno in nerazzurro: ecco di cosa si potrebbe occupare lo sloveno

Lautaro Inter, rinnovo e scelta di vita per il capitano: i dettagli

Lautaro Martinez è pronto a giurare fedeltà all’Inter, prolungando il proprio contratto: di seguito tutti i dettagli

Inter su Zielinski: sarà derby d’Italia sul mercato con la Juve

L’Inter pensa al colpo Piotr Zielinski a parametro zero: sulle tracce del polacco c’è anche la Juve.

Inter, Zhang studia il piano per il rifinanziamento: gli scenari

Steven Zhang vuole tenersi l’Inter e pensa al piano per il rifinanziamento: due scenari possibili per il presidente nerazzurro.

LE ULTIMISSIME DI MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE

Inter, Inzaghi e la richiesta in vista dell’Atalanta

L’allenatore nerazzurro ha fatto una richiesta particolare ai suoi.

Verso la gara con l’Atalanta

Le ultime verso Atalanta-Inter

Cessione Inter, le ultime dal Qatar

Arrivano le prime smentite riguardo le voci sui nerazzurri e Zhang.

Rinnovo Lautaro, fumata bianca in arrivo

L’Inter è pronta a mettere nero su bianco l’accordo trovato col capitano nerazzurro.

Inter, Ausilio: «L’affare più difficile da chiudere è stato questo. La telefonata con Lukaku…»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista radiofonica: ecco le sue dichiarazioni

Taremi ghiotta occasione per l’Inter a gennaio? Due postille

L’Inter può tentare l’affondo col Porto a gennaio per Mehdi Taremi? Ci sono due postille da considerare per i nerazzurri

