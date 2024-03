ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA #Serie A, la “Vecchia Signora” cade a SS Napoli: l’Internazionale F.C. predispone la #FUGA

4 Mar 2024, 00:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La sconfitta della Juventus al Maradona contro il Napoli può portare l’Internazionale ad allungare in #classifica

Ecco il nuovo volto della #classifica della Serie A al termine di Napoli Juve. Buone notizie per l’Internazionale la #vittoria* ottenuta dai partenopei per 2 a 1 grazie alla firma di Raspadori nel finale. Adesso i rossoneri sono ufficialmente a -1 dai bianconeri.

Internazionale 69*

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 37

A.C. Monza 36

Genoa C.F.C. 33*

#U.S. Lecce (al Via Del Mare) 25

Empoli F.C. 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

U.S.C. Sassuolo 20

Salernitana 14

* una partita in meno

L’articolo Classifica Serie A, la Juventus cade a Napoli: l’Internazionale predispone la #fuga proviene da Internazionale News 24.