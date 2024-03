ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA #Serie A aggiornata, ecco l’approfondimento: cosa cambia per l’Internazionale F.C. dopo Lazio S.S. Juve

30 Mar 2024, 21:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per l’Internazionale dopo Lazio Juve nel corso di questo trentesimo turno di #CampionatoSerieA Cambia la #classifica in Serie A dopo l’ennesimo passo falso fatto dalla Juve, che viene sconfitta per 1 a 0 dalla Lazio. Decisivo il gol di Marusic nei minuti finali. Ecco la situazione nel corso del […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per l’Internazionale dopo Lazio Juve proviene da Internazionale News 24.