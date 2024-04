ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA aggiornata #Serie A, l’Internazionale F.C. torna a +14 sul Ac Milan

8 Apr 2024, 23:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco la #classifica aggiornata della Serie A, dopo la #vittoria* in extremis dell’Internazionale nel match della 31^ giornata contro l’Udinese Dopo la #vittoria* in extremis per 1-2 dell’Internazionale sul campo dell’Udinese, ecco come appare ora la #classifica aggiornata della Serie A. Internazionale 82 punti (31 partite giocate)Milan 68 (31)Juventus 62 (31)Bologna 58 (31)Roma 55 (31)Atalanta […]

