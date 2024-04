ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA aggiornata #Serie A, come cambia dopo US Lecce Roma

1 Apr 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco la #classifica aggiornata della Serie A, a margine del #pari a reti bianche tra #U.S. Lecce (al Via Del Mare) e Roma nella 30^ giornata di #CampionatoSerieA Il nuovo volto della #classifica aggiornata della Serie A, dopo il fischio finale del match tra #U.S. Lecce (al Via Del Mare) e Roma, terminato 0-0. Internazionale 76*Milan 65Juventus 59Bologna 57Roma 52Atalanta 50*Lazio 46Napoli 45Torino 44Fiorentina 43*A.C. Monza […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Classifica aggiornata Serie A, come cambia dopo #U.S. Lecce (al Via Del Mare) Roma proviene da Internazionale News 24.