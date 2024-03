ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA aggiornata #Serie A, come cambia dopo SS Napoli Atalanta BC

30 Mar 2024, 16:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco il nuovo volto della #classifica di Serie A, aggiornata alla #vittoria* dell’Atalanta in casa del Napoli nella 30^ giornata In ##occasione della 30^ giornata di Serie A, l’Atalanta beffa in casa il Napoli, conquistando altri 3 punti: ecco come appare ora la #classifica del #CampionatoSerieA. Internazionale 76Milan 62Juventus 59Bologna 54Roma 51Atalanta 50Napoli 45Fiorentina 43Lazio […]

