Ultime mercato AC Milan: se parte Krunic sono già pronti tre sostituti. Uno gioca in Serie A

Ultime mercato Milan: se parte Krunic sono già pronti tre sostituti. Uno gioca in Serie A, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel caso in cui Rade Krunic dovesse dire nel mercato Milan, ecco che i rossoneri avrebbero già in mente tre nomi per sostituire il centrocampista.

Il primo è Guido Rodriguez del Betis, che ha anche il passaporto italiano. Gli altri nomi sulla lista di Furlani e Moncada portano a Lucas Torreira del Galatasaray e Samuele Ricci del Torino.

