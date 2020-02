Uganda: presentate le regole del progetto per la cannabis ad uso medico

L’Uganda ha elaborato un rigoroso quadro legislativo che governerà la nascente industria della cannabis ad uso medico del paese africano. Nel distretto di Kasese, nell’Uganda occidentale, verrà costruito un impianto di produzione di cannabis da svariati milioni di dollari.

Il Ministro della Salute, la dott.ssa Jane Ruth Aceng, ha scritto 15 linee guida rigorose che le aziende che cercano di coltivare cannabis ad uso medico dovrebbero seguire, secondo quanto ha pubblicato il PML Daily.

Il progetto di linee guida suggerisce che i richiedenti dovrebbero dimostrare di avere almeno $ 5 milioni di capitale disponibile. Devono inoltre avere una garanzia bancaria di circa $ 1 milione, insieme a certificati di sdoganamento dell’Uganda Revenue Authority, una licenza commerciale valida, prove di valore aggiunto per la cannabis e conti controllati.

La bozza del rapporto del Dr. Aceng indica che le rigide linee guida mirano a prevenire l’abuso delle licenze di coltivazione della cannabis.

Approfitta delle opportunità di esportazione

Il governo sembra disposto a sfruttare le opportunità di esportazione in quanto la domanda di cannabis medica a basso costo cresce in mercati come l’Europa e il Nord America.

La divulgazione del rapporto è un sollievo per molte aziende che avevano richiesto licenze per coltivare cannabis a scopi medici in Uganda.

Industrial Hemp Uganda Ltd, una società privata con sede a Hima, nel distretto di Kasese, dal 2017 gode del monopolio della collaborazione con Industrial Globus Pharma Uganda Ltd (una filiale di Israel Pharma Together) per coltivare marijuana medica per l’esportazione in Germania e Canada

Il Ministro della Salute, la Dott.ssa Jane Ruth Aceng, sta attualmente lavorando alle linee guida che daranno forma ad una più ampia industria agricola in Uganda. Sebbene sia illegale nella maggior parte del continente, l’Uganda ha il potenziale per posizionarsi come leader se si crea un mercato competitivo.

