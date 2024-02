UFFICIALE – Scatta l’obbligo di riscatto per “Er Frate” Frattesi: le cifre

27 Feb 2024, 16:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La partita contro il #Lecce (al Via Del Mare) è stata molto importante per il futuro di Davide “Er Frate” Frattesi all’Internazionale. E non solo per la prestazione in campo, condita da un gol e un assist. Infatti, con la presenza al Via del Mare è scattato l’obbligo di riscatto dal Sassuolo.

L’Internazionale dovrà pagare 27 milioni di euro al club neroverde, oltre ai 6 di prestito pattuiti in estate, dai quali però i leoni nerazzurri erano già rientrati con la cessione di Mulattieri. Nell’operazione sono inclusi anche 5 milioni di euro di bonus, di cui 4 legati alle presenze e 1 alla #vittoria* dello Scudetto, più una percentuale del 10% sulla rivendita.

