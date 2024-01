Prima cessione del mercato invernale dell’Inter, che punta a sfoltire il centrocampo a disposizione di Inzaghi. Ufficiale l’addio di Lucien Agoumé, che lascia i nerazzurri per passare al Siviglia a titolo temporaneo.

Il francese, infatti, andrà in Andalusia in prestito per 6 mesi, con un opzione per il diritto di riscatto a favore degli spagnoli. Occasione di rilancio per Agoumé, che con Inzaghi aveva racimolato solo 4 minuti in questa prima parte di stagione.