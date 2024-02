Pubblicità

L’Uefa, riunitati in riunione a Parigi in data odierna, ha approvato il sistema dei compensi per le competizioni europee maschili

Il comitato esecutivo dell’Uefa ha varato, nella riunione tenutasi a Parigi, le cifre da destinare alle società in lista nelle competizioni europee maschili per il triennio 2024-2027. Coinvolta anche l’Inter. Il tesoretto totale è di 4,4 miliardi di euro.

Pubblicità

Il 10% (440 milioni di euro) sarà destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni) ai club dei gironi di qualificazione. Due miliardi e mezzo di euro ai club partecipanti alla Champions League, 565 milioni alle squadre che giocano in Europa League e 285 per quelle in campo per la Conference League.

Pubblicità

L’articolo Uefa, approvato sistema dei compensi: cifra shock per la Champions proviene da Inter News 24.