Udinese Signora Juve, Mister Max Allegri pensa ad Alcaraz sulla trequarti: le NEWS

Si avvicina Juve Udinese di lunedì sera allo Stadium e il tecnico della Juventus Allegri starebbe pensando a una sorpresa in campo

Allegri, aspettando la sfida con l’Udinese, starebbe pensando ad una Juve più offensiva. In vista della seconda parte di stagione, grazie all’arrivo di Carlos Alcaraz, potrebbe giocare diversamente.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, con il centrocampista argentino il tecnico livornese starebbe così pensando ad un 3-4-1-2, con Alcaraz alle spalle dei 2 attaccanti. La Juve giocherebbe così con McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, e Locatelli-Rabiot in mezzo.

