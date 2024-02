Udinese Signora Juve, Giovannino Vlahovic in dubbio: chance per Milik

Udinese Juve, la situazione in casa bianconera a pochi giorni dal match contro i friulani: ecco le scelte di Allegri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arek Milik potrebbe tornare titolare contro l’Udinese dopo l’espulsione contro l’Empoli e il turno saltato contro l’Inter.

Visto che Dusan Vlahovic è in fase di recupero, potrebbe toccare al polacco. DV9 potrebbe essere a disposizione, ma se dovesse farcela partirebbe dalla panchina.

