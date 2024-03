2 Mar 2024, 18:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Udinese Salernitana 1-1: pari in fondo #classifica alla Bluenergy Area. Ecco com’è andata la sfida delle 15 del 27° turno di Serie A

Finisce qui Udinese Salernitana: la sfida valevole per il 27° turno del #CampionatoSerieA di Serie A, andata in scena alle ore 15:00 alla Bluenergy Arena di Udine, si è conclusa sull’1 a 1. Pareggio che non soddisfa nessuna delle 2 squadre, entrambe in lotta per la salvezza.

A sbloccare la gara è stato un grandissimo gol da fuori realizzato da Tchaouna. Pareggia i conti Kamara con una splendida rovesciata. I friulani terminano poi il match in 10 uomini per il doppio giallo estratto nei confronti di Ebosele.

