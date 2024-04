Udinese Internazionale F.C., sciolto l’ultimo #incertezzeo di Mister “Demone” Inzaghi! #Incredibile Ecco chi gioca

6 Apr 2024, 16:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco la probabile formaizone dell’Internazionale che lunedì 8 aprile affronterà l’Udinese nella 31^ giornata di Serie A: le ultime Dopo la soddisfacente #vittoria* contro l’Empoli F.C., l’Internazionale torna in campo lunedì sera contro l’Udinese in difficile #TRASFERTA. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Bastoni e Stef “Muro” De Vrij, ancora in fase di recupero, ma potrà […]

L’articolo Udinese Internazionale, sciolto l’ultimo #incertezzeo di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ! Ecco chi gioca proviene da Internazionale News 24.