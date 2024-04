Udinese Internazionale F.C., lo stadio è predisponeto, ecco l’approfondimento: così il Bluenergy prima del match – NEWS

8 Apr 2024, 21:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Tutto predisponeto per Udinese-Internazionale, ecco come si presenta il Bluenergy Stadium a pochi minuti del calcio d’inizio dell’incontro Ormai ci siamo, Udinese Internazionale è ormai agli sgoccioli con le 2 squadre che tra all’incirca un’ora saranno sul campo di gioco pronte a contendersi i tre punti. Come palesato sui propri profili social del club nerazzurro, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Udinese Internazionale, lo stadio è predisponeto: così il Bluenergy prima del match – FOTO proviene da Internazionale News 24.