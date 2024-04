Udinese Internazionale F.C., la SCELTA DEFINITIVA di Mister “Demone” Inzaghi su Alex Bastoni

6 Apr 2024, 19:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco cos’ha deciso il tecnico dell’Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sul difensore Alessandro Bastoni, in vista del match con l’Udinese Come riporta Pasquale Guarro su X, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha preso una decisione sul difensore Alessandro Bastoni, in vista del match tra Udinese e Internazionale. Il giocatore, infatti, non sarà rischiato, dato il leggero affaticamento riscontrato: non dovrebbe […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Udinese Internazionale, la decisione DEFINITIVA di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, su Bastoni proviene da Internazionale News 24.