Udinese Internazionale F.C., il club commuove i fan, ecco l’approfondimento: che ricordo quel #GOL dell’ex – NEWS

8 Apr 2024, 21:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Tuffo nel passato per i tifosi dell’Internazionale, ecco il post sul gol dell’ex nerazzurro in ##occasione di Udinese-Internazionale, questa l’immagine della rete Sui propri profili social l’Internazionale fa scavare i fan (o almeno quelli con qualche anno in più sulla carta d’identità) nei propri ricordi. In ##occasione dell’imminente incontro con l’Udinese, il club lombardo ha […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Udinese Internazionale, il club commuove i fan: che ricordo quel gol dell’ex – FOTO proviene da Internazionale News 24.