Udinese-Internazionale F.C., friulani in piena emergenza, ecco l’approfondimento: problemi familiari per questo #Top player

5 Apr 2024, 09:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gabriele Cioffi deve affrontare un’emergenza di uomini in vista di Udinese-Internazionale, in programma lunedì 8 aprile alle ore 20:45 Problemi di 11 titolari per Gabriele Cioffi in vista di Udinese-Internazionale, in programma lunedì 8 aprile alle 20:45. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, in attacco non ci sarà Brenner oltre a Lucca. Il brasiliano è infatti […]

L’articolo Udinese-Internazionale, friulani in piena emergenza: problemi familiari per questo giocatore proviene da Internazionale News 24.