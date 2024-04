Udinese Internazionale F.C., Denzel “DD” Dumfries sarà #Titolare? La SCELTA definitiva di Mister “Demone” Inzaghi

8 Apr 2024, 14:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Svelata la decisione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, su Denzel “DoubleD” Dumfries per la 11 titolari da schierare in Udinese-Internazionale, in programma stasera alle 20:45 Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha ormai deciso la 11 titolari #titolare da schierare in Udinese-Internazionale, in programma questa sera alle ore 20:45. I leoni nerazzurri hanno l’#occasione di tenere a distanza il Milan, uscito vincente nella #Super #Scontro contro il […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Udinese Internazionale, Denzel “DoubleD” Dumfries sarà #titolare? La decisione definitiva di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, proviene da Internazionale News 24.