Udinese Internazionale F.C., Cioffi vuole vincere, ecco l’approfondimento: ecco la sua mossa a sorpresa

6 Apr 2024, 10:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gabriele Cioffi vuole conquistare i tre punti in Udinese-Internazionale, in programma lunedì 8 aprile, con una mossa a sorpresa L’Internazionale ha i pronostici a favore nella #Super #Scontro di #CampionatoSerieA contro l’Udinese, in programma lunedì 8 aprile alle 20:45 al Bluenergy Stadium. Gabriele Cioffi vuole vendere cara la pelle ma, soprattutto, cercherà di conquistare tre punti pesanti […]

