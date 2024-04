Udinese Internazionale F.C., Cioffi perde Lucca, ecco l’approfondimento: 2 opzioni per sostituire l’attaccante

3 Apr 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Udinese Internazionale, Cioffi perde Lucca: 2 opzioni per sostituire l’attaccante. Le alternative per la 11 titolari dei friulani Gabriele Cioffi si proietta già alla prossima giornata di Serie A nella quale la sua Udinese ospiterà in casa l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , per un match che andrà in scena lunedì sera. Il tecnico dei friulani dovrà rinunciare […]

