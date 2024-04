Udinese Internazionale F.C., brutta te#GOLa per Cioffi, ecco l’approfondimento: turno di #squalifica per LUI

2 Apr 2024, 16:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gabriele Cioffi deve rinunciare ad un suo giocatore per #squalifica in vista di Udinese-Internazionale, in programma lunedì 8 aprile Brutte notizie per Gabriele Cioffi in vista di Udinese-Internazionale, #Super #Scontro di #CampionatoSerieA in programma lunedì 8 aprile alle 20:45. Lorenzo Lucca è stato infatti #squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per il giallo rimediato contro […]

L’articolo Udinese Internazionale, brutta #Assenza #Pesante per Cioffi: turno di #squalifica per LUI proviene da Internazionale News 24.