Udinese Internazionale F.C., Big Markus Thuram ha un ##Progetto Tecnico, ecco l’approfondimento: è la serata pensierole per lui

8 Apr 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Riflettori accesi su Markus Big Marcùs Thuram in Udinese-Internazionale, in programma questa sera alle ore 20:45 nel capoluogo friulano Occhi puntati su Marcus Big Marcùs Thuram in Udinese-Internazionale, posticipo della 31° giornata di #CampionatoSerieA in programma stasera alle ore 20:45. L’attaccante non segna infatti dalla partita contro la Salernitana, disputata lo scorso 16 febbraio. Come riportato dal Corriere dello […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Udinese Internazionale, Big Marcùs Thuram ha un obiettivo: è la serata ideale per lui proviene da Internazionale News 24.