Udinese Fc Internazionale, #social furibondi per il rigore concesso ai Inter: il NEWS del contrasto tra Big Markus Thuram e Okoye

Udinese Inter, social furibondi per il rigore concesso ai nerazzurri: il VIDEO del contrasto tra Thuram e Okoye che ha portato al #pari Tantissime polemiche sui social, soprattutto da parte dei tifosi bianconeri e rossoneri, per il rigore concesso all’Inter che ha portato al #pari momentaneo contro l’Udinese. Uscita decisamente fuori tempo di Okoye che […]

