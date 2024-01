Udinese-Milan, Stefano Pioli tiene aperto un solo ballottaggio a centrocampo: Musah o Adli con Reijnders e Loftus-Cheek

Come riportato da Tuttosport, in vista della gara di domani sera tra Udinese e Milan Stefano Pioli tiene aperto un solo ballottaggio in mezzo al campo.

Con Reijnders e Loftus-Cheek ci sarà uno tra Adli e Musah: al momento il francese appare favorito.

