Udinese AC Milan DIRETTA: squadre allo stadio, le scelte ufficiali

Il Milan è ospite dell’Udinese nella 21ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare continuità in campionato alle tre vittorie consecutive per rimanere aggrappato alle prime posizioni. Rossoneri ospiti dell’Udinese.

Udinese Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Udinese Milan 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi. A disp. Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Simic, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic

Arbitro: Maresca di Napoli

Udinese Milan: il pre-partita

Ore 19.55 – Udinese in campo così

Ore 19.40 – Milan in campo così

Ore 19.35 – Come riferito da Sky, anche il doppio ex Alberto Zaccheroni sarà presente allo stadio.

Ore 19.30 – Due rossoneri devono stare attenti ai cartellini. Si tratta di Reijnders e Musah che, nel caso in cui venissero ammoniti, sarebbero costretti a saltare la prossima sfida in programma tra una settimana esatta a San Siro contro il Bologna.

Ore 19.00 – Sarà Fabio Maresca, 42enne fischietto napoletano alla 125ª direzione in Serie A, ad arbitrare la sfida tra Udinese e Milan. Per lui è la seconda volta in stagione con entrambe le squadre – che curiosamente hanno avuto l’arbitro partenopeo nei rispettivi match casalinghi contro l’Hellas Verona – e complessivamente sono 13 i precedenti in campionato con il Milan. Ad assistere Maresca i guardalinee Di Iorio e Scatragli, il quarto ufficiale Baroni e il VAR Abisso (Irrati agirà da AVAR).

Ore 18.30 – Con un successo, Stefano Pioli taglierebbe il traguardo delle 100 vittorie sulla panchina del Milan in Serie A, una cifra raggiunta soltanto da altri quattro allenatori nella storia rossonera: Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Nils Liedholm e Nereo Rocco.

Ore 18.00 – Olivier Giroud, che ha raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A per la terza stagione consecutiva, è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra (tramite gol e assist) in questo campionato: 11.

Ore 17.30 – Rafael Leão è a un gol da quota 50 con la maglia del Milan – tra tutte le competizioni – e a un successo dalle 100 vittorie ottenute in rossonero. Il numero 10 è anche a una rete di distanza dalle 50 marcature nei cinque principali campionati europei e dall’eguagliare Manuel Rui Costa al secondo posto dei migliori marcatori portoghesi nella storia della Serie A.

Ore 17.00 – Si affrontano le due squadre che vantano il maggior numero di dribbling riusciti in questo campionato (200 l’Udinese, 174 il Milan) e quelle che hanno fatto scendere in campo il maggior numero di giocatori nati dall’1 gennaio 2004 in poi nel corso di questa Serie A: sette i rossoneri, quattro i bianconeri.

Ore 16.30 – 98° incontro in Serie A tra le due squadre: Milan in vantaggio nei precedenti con 42 vittorie a 19, un bilancio completato da 36 pareggi. Maggiore equilibrio nelle ultime otto partite disputate in Friuli, con tre successi a testa e due gare terminate in parità.

Ore 16.00 – In attacco tutto sulle spalle di Olivier Giroud, ancora panchina inizialmente per Jovic.

Ore 15.30 – Leao in cerca di gol sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta ecco Pulisic.

Ore 15.00 – Loftus-Cheek agirà ancora nel ruolo di trequartista.

Ore 14.30 – A centrocampo uomini contati per Pioli. Davanti alla difesa tocca ancora a Reijnders e Adli.

Ore 14.00 – A completare il reparto difensivo c’è capitan Calabria sulla fascia destra.

Ore 13.30 – Al centro della difesa spazio ancora alla coppia Kjaer-Gabbia, con il neo arrivato dal Villarreal alla terza da titolare tra campionato e Coppa Italia.

Ore 13.00 – Confermato Theo Hernandez nel suo ruolo di terzino sinistro dopo il ritorno contro la Roma.

Ore 12.30 – Recuperati Florenzi e Sportiello dagli infortuni e Giroud che ha smaltito la febbre. Sempre assente, oltre ai lungodegenti, Marco Pellegrino che giocherà anche questo weekend con la Primavera (insieme a Bartesaghi). ATALANTA MILAN PRIMAVERA LIVE

Ore 12.00 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per il match con l’Udinese.

