Udinese AC Milan DIRETTA: l’avvicinamento al match, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan vuole dare continuità in campionato alle tre vittorie consecutive per rimanere aggrappato alle prime posizioni. Rossoneri ospiti dell’Udinese.

Ore 16.00 – In attacco tutto sulle spalle di Olivier Giroud, ancora panchina inizialmente per Jovic.

Ore 15.30 – Leao in cerca di gol sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta ecco Pulisic.

Ore 15.00 – Loftus-Cheek agirà ancora nel ruolo di trequartista.

Ore 14.30 – A centrocampo uomini contati per Pioli. Davanti alla difesa tocca ancora a Reijnders e Adli.

Ore 14.00 – A completare il reparto difensivo c’è capitan Calabria sulla fascia destra.

Ore 13.30 – Al centro della difesa spazio ancora alla coppia Kjaer-Gabbia, con il neo arrivato dal Villarreal alla terza da titolare tra campionato e Coppa Italia.

Ore 13.00 – Confermato Theo Hernandez nel suo ruolo di terzino sinistro dopo il ritorno contro la Roma.

Ore 12.30 – Recuperati Florenzi e Sportiello dagli infortuni e Giroud che ha smaltito la febbre. Sempre assente, oltre ai lungodegenti, Marco Pellegrino che giocherà anche questo weekend con la Primavera (insieme a Bartesaghi). ATALANTA MILAN PRIMAVERA LIVE

Ore 12.00 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per il match con l’Udinese.

