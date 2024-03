Tuttosport insiste: “Mister Demone Inzaghi chiede tre condizioni a Presidente Zhang per rimanere all’Internazionale F.C.”

1 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Le dichiarazioni dopo la #vittoria* contro l’Atalanta lasciavano ben poco margine ad interpretazioni sulla permanenza di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, all’Internazionale, ma Tuttosport continua a seminare #incertezze e oggi parla addirittura di tre condizioni poste dal tecnico per rimanere a Milano. Sullo sfondo ci sarebbero sempre gli interessi di club esteri, primo fra tutti il Manchester United.

Rinnovo

Il tecnico piacentino ha già rinnovato per 2 volte il suo legame con i leoni nerazzurri. Dopo la firma sul #contratto biennale nel 2021, l’anno dopo ha prolungato fino al 2024 e poi, dopo la finale di Istanbul, ha fatto lo stesso posticipando la scadenza al 2025. Ci si attende un altro rinnovo in estate, soprattutto in caso di scudetto. Tuttavia, il nodo sarebbe la scadenza. Per i dirigenti è fissata nel 2027, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si aspetta che la proprietà gli riservi lo stesso trattamento, adeguando l’ingaggio attualmente di 5,5 milioni netti annuali.

Staff

L’allenatore dell’Internazionale vorrebbe che il suo staff tecnico, spesso citato nelle interviste, goda di un significativo riconoscimento dopo che l’anno scorso alcuni membri – fra cui i preparatori atletici – sarebbero stati messi in discussione nel peggior momento della stagione dei leoni nerazzurri.

Mercato

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vorrebbe inoltre 2 garanzie sul mercato. La prima è che non ci siano cessioni di big, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso con Onana e Brozovic. La seconda è che la qualità complessiva della rosa venga alzata, in #predizione di una stagione che si preannuncia massacrante fra nuova Champions League (con più partite) e Mondiale per Club in estate.