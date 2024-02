Tutto pronto per Taremi: domani visite e firma

Pubblicità

Il bomber iraniano in scadenza col Porto sbarcherà a Milano domattina. Coi nerazzurri firmerà un biennale con opzione Ci siamo per Taremi all’Inter. Domattina l’iraniano sbarcherà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2026 con opzione per un’altra stagione. L’accordo tra i nerazzurri e … Leggi tutto

