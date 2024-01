Tutto pronto per l’arrivo di Adzic a Torino: ecco fino a quando firmerà con la Vecchia Signora Juventinantus

Adzic arriverà a Torino la prossima settimana per sostenere le visite mediche con la Juventus. Firmerà fino al 2029

La Juventus ha messo a segno un importante colpo di mercato assicurandosi Vasilije Adzic. Il giovane talento classe 2006 è pronto per fare il suo arrivo a Torino e le visite mediche con i bianconeri sono previste per la prossima settimana.

Come rivelato da Tmw, Adzic si legherà alla Juventus fino al 2029. La sua avventura in bianconero, però, comincerà a giugno visto che terminerà la stagione in Montenegro.

