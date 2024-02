Tutti i segreti dell’Fc Internazionale Primavera che sta dominando il campionato Pubblicità Diffondi Informazione! I CALCIATORI PIÙ INTERESSANTI IL CONFRONTO CON L’INTER DI INZAGHI Go to Source

CHIVU I CALCIATORI PIÙ INTERESSANTI IL CONFRONTO CON L’INTER DI INZAGHI

1 di 4 È una stagione meravigliosa a tutti i livelli, fino a questo momento, per l’Inter. Sembra esserci un filo comune, invisibile ma ben saldo, che lega la squadra di Simone Inzaghi e quella di Cristian Chivu. Tutte e due le formazioni stanno dominando i rispettivi campionati, a testimonianza di una struttura nerazzurra che funziona su più livelli. Pubblicità Eppure, il settore giovanile nerazzurro aveva subito uno scossone con l’addio dello storico responsabile Roberto Samaden dopo 33 anni di onorata militanza, in direzione Atalanta. Al suo posto il club di Viale della Liberazione ha ingaggiato Massimo Tarantino, confermando per l’Inter Primavera proprio Chivu. Scelta fino a questo momento rivelatasi vincente. Scopriamo in tre punti tutti i segreti della formazione del tecnico romeno. Pubblicità Pubblicità SCORRI SCHEDE>>> Pubblicità inizio CHIVU I CALCIATORI PIÙ INTERESSANTI IL CONFRONTO CON L’INTER DI INZAGHI

Pubblicità

Pubblicità

20:46 19 Feb 2024 Go to Source 20:46 19 Feb 2024 Go to Source