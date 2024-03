Tutti i colori dello sport, Pobega commenta, la dichiarazione ufficiale: «Un onore vestire la maglia del #Milan AC. Magic Mike Maignan? Ad Udine una cosa mi ha reso orgoglioso» #Intervista #News #Ultimora

12:49,21 Mar 2024, MILANELLO.

Tutti i colori dello Sport, Tommaso Pobega, centrocampista del Diavolo Rossonero, ha analizzato la questione razzismo e non solo

Dal nostro inviato Daniele Grassini – Ospite con Tomori all’evento Tutti i colori dello Sport, Tommaso Pobega, centrocampista del Diavolo Rossonero, ha dichiarato:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Per me vestire la maglia del Diavolo Rossonero è un onore, è una maglia gloriosa dobbiamo sempre rispettarla e onorarla vincendo le partite ma dando anche l’esempio per i più piccoli. In ogni contesto è un arricchimento, vedi tante culture diverse. Crescere vuol dire maturare e ascoltare e eliminare tutte queste barriere che ci sono senza nessun apparente motivo. Maignan? Fa sentire orgogliosi far parte di un gruppo che sostiene il compagno in ogni situazione. Quando si possono usare i social per aiutarsi per cose come queste fa sempre bene. Siamo pronti, abbiamo in mente cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi, siamo eccitati».

Pubblicità

The post Tutti i colori dello sport, Pobega commenta: «Un onore vestire la maglia del Diavolo Rossonero. Maignan? Ad Udine una cosa mi ha reso orgoglioso» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.